В выходные в Пермском крае ожидаются дождь, снег и гололедица

В Пермский край идут снега. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погоду в Пермском крае продолжает формировать передняя часть обширного циклона, центр которого медленно, но верно смещается со Скандинавского полуострова на север ЕТР. Юго-западный и западный потоки сохраняют ведущее положение, поэтому в дневные часы в Прикамье будет относительно тепло.

Как сообщает Рифей-Пермь со ссылкой на портал «Метеоролог и я», в субботу в регионе возможны осадки в виде дождя и снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток -2°...+3°C (ночью при прояснениях до -6°). Ветер южный с порывами от 3 до 8 м/с.

В воскресенье также будет пасмурно и возможен снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться в тех же пределах - от -2° до +3°. Порывы ветра усилятся - 4-9 м/с.

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