В матче Единой лиги ВТБ «Парма» победила «Автодор» из Саратова

Фото: Единая лига ВТБ

Пермская «Парма» в Перми одержала победу во втором домашнем матче подряд. В присутствии более 4 тысяч болельщиков во встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермяки победили саратовский «Автодор» - 89:83 (20:22, 27:23, 24:18, 18:20).

Решающего перелома в ходе поединка «Парма» добилась в третьей четверти, после которой она оторвалась от соперника 8 очков.

Как отметил главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин, в этот вечер его подопечные играли все вместе и друг за друга.

«Мы контролировали ритм игры в нападении, совершали меньше ошибок и играли все вместе. Радует, что ребята объединяются, чувствуют друг друга намного лучше. Они уже понимают философию нашей игры: командная игра, хорошая защита и движение мяча в нападении», - добавил наставник пермских баскетболистов.

Лучшими в составах команд стали: «Парма» - Роберсон (29 очков + 7 подборов), Антипов (15), Аллен (11 + 5 передач), Джеймс (10 + 6 подборов); «Автодор» - Михайловский (20 + 8 подборов), Колесников (14), Боутрайт (13 + 7 передач), Минченко (12), Загорац (10 + 6 подборов).

Следующий матч «Парма» проведет 31 октября в Красноярске против «Енисея» (0+). После шести проведенных встреч пермяки расположились на седьмой позиции в турнирной таблице розыгрыша.

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