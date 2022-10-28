Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:30 28 октября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Индустриальном районе:
- ш. Космонавтов от ж/д виадука до перекрестка с ул. Плеханова
- ш. Космонавтов от ул. Уральских партизан до перекрестка с ул. Плеханова
- ул. Карпинского от ул. Левченко до ж/д виадука
- ул. Столбовой от ж/д виадука до ш. Космонавтов
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Екатерининской
- от Чкаловского перехода до ул. Куйбышева
- на перекрестке ул. Грибоедова и ул. Уинской
- на спуске от ул. Соликамской к ул. Мостовой
- на ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской
- на ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса
- на ул. Энгельса от ул. Малкова к ул. Локомотивной
- на ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева
- на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад» до кольца на «Велте»
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла.
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