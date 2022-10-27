В Пермском крае в ДТП пострадало три человека

Фото предоставлено источником "Комсомолки"
Серьезное ДТП произошло утром 27 октября на трассе Кунгур-Соликамск. В четырех километрах от Кунгура не смогли разъехаться две иномарки – «Киа Оптима» и «Сузуки». У обеих от лобового столкновения раскурочены капоты и все, что под ними. Одна из машин от удара вылетела в кювет.
Фото предоставлено источником "Комсомолки"
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, в аварии есть пострадавшие: трое мужчин (1982,1965 и 1948 годов рождения). О состоянии их здоровья не сообщается.
Фото предоставлено источником "Комсомолки"
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