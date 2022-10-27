27 октября в Перми открыли движение по новой развязке в районе улицы Цимлянской

Фото: соцсети Дмитрия Махонина

Неделю назад губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал на строительной площадке нового моста и подходов к нему. Тогда глава региона отметил, что степень готовности двух развязок – в районе улиц Цимлянской и Корсуньской – высокая. И поручил ответственным лицам ускорить процесс, чтобы быстрее открыть движение по ним.

- Развязки позволят беспрепятственно выезжать на Восточный обход и дорогу в Березники. Также благодаря им существенно снизится проблема с пробками на выезде из микрорайона Левшино и всей левобережной части Орджоникидзевского района, - отметил губернатор.

Фото: соцсети Дмитрия Махонина

Движение по путепроводу над Восточным обходом открыли 27 октября. Как сообщили в минтрансе края, в настоящее время заканчивается укладка верхнего слоя асфальта на левом направлении Восточного обхода, после чего развязку полностью откроют.

Также на финишной прямой работы в районе улицы Корсуньской – здесь завершается устройство лестничных сходов и установка дорожных знаков.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru