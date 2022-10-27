Пермяки полетят в Индию прямыми авиарейсами

В Перми стартовали продажи пакетных туров в Индию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гоа стали ближе! Туроператор Anex Tour открыл продажу пакетных туров из Перми в индийский штат. Как сообщает Business-сlass со ссылкой на руководителя и собственника турагентства «Саквояж» Валентину Арзамасову, первый чартерный рейс заявлен на 29 ноября. В Индию из столицы Прикамья будут летать на самолетах авиакомпании Azur air.

Полеты на Гоа будут осуществляться три раза в месяц. Стоимость пакетного тура стартует от 211 тыс. рублей на двоих человек, его продолжительность – 10-11 дней.

Уточним, на сайтах международного аэропорта «Пермь» и авиакомпании Azur air информация о прямых рейсах в Индию из краевой столицы на данный момент отсутствует.

Напомним, ранее туроператор Pegas открыл продажу пакетных туров из Перми в Египет. Первый вылет на самолетах авиакомпании Nordwind в Хургаду запланирован на 14 ноября, в Шарм-эль-Шейх на 29-е. Частота рейсов - три раза в месяц, длительность тура - девять ночей. Кстати, информация о данных перелетах на сайте пермского аэропорта также отсутствует.

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