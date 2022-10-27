С начала года оборот розничной торговли в Пермском крае снизился на 7,5%

В 2021-м пермяки покупали чаще и больше. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Оборот розничной торговли в Прикамье снижается. Об этом сообщает Пермьстат. Так, с января по сентябрь 2022-го оборот розницы составил 488 004,4 млн рублей. В процентном соотношении это 92,5% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах).

Доля непродовольственных товаров в обороте составила 50,1%, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 49,9%. Большую часть продукции реализовали через магазины и торговые точки индивидуальных предпринимателей – 97%, остальные 3% - на розничных рынках и ярмарках. Кстати, товарных запасов у розницы на 1 октября было на 47 дней торговли или 41 531,2 млн рублей в денежном эквиваленте.

На фоне падения продаж незначительно, но выросла прибыль в сфере общественного питания - 21 498 млн рублей (в сопоставимых ценах на 3,1% выше уровня прошлого года).

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