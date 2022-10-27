В Пермском крае за психологической поддержкой обратились 125 семей мобилизованных резервистов

Родным мобилизованных потребовалась не только материальная, но и психологическая помощь. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты министерства соцразвития Пермского края продолжают оказывать адресную помощь родственникам призванных в ходе частичной мобилизацией мужчин. По словам министра социального развития Прикамья Павла Фокина, из 1754 семей, с которыми сегодня ведется работа, 484 попросили помочь с доставкой дров, лекарств и уходом за пожилыми родственниками, а также с мелким ремонтом по дому.

- 125 семей обратились за психологической поддержкой. Еще 1000 семей нужна юридическая помощь, в том числе, по оформлению кредитных каникул, - рассказала министр во время заседании краевого правительства 27 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» ВКонтакте.

Уточним, по поручению губернатор Дмитрия Махонина Павел Фокин съездил с проверкой в муниципалитеты. Работа на местах скоординирована: главы проводят ее вместе с военкоматами и соцзащитой. К решению проблем семей мобилизованных в том числе привлекают волонтеров.

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