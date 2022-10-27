В ночь на пятницу в северных районах Пермского края ожидается сильный снегопад

В Пермь снегопад придет к вечеру пятницы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские синоптики предупреждают жителей северных районов о сильном ночном снегопаде.

- В ближайшие дни на территории Пермского края ожидается температурный фон около 0 градусов и снег. Под влиянием медленно смещающегося холодного фронта в ночь на пятницу, 28 октября, по северу Прикамья начнется снегопад, - сообщил ГИС-Центр ПГНИУ. - К утру субботы на севере и востоке края выпадет до 10-15 мм осадков.

Кстати, в пятницу днем снегопад доберется до центральных районов края, а к вечеру придет и в столицу. Правда, в субботу сугробы растают – ожидается потепление до +3 .

Воскресенье синоптики обещают без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-2 ночью и -1…+2 днем. Зонты придется доставать в понедельник, 31 октября: осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут по всей территории Пермского края. Температуре воздуха сохранится в пределах 0…+2 .

- Во вторник, 1 ноября, в Пермь придет первый существенный снегопад при около нулевой температуре воздуха, - предупредили метеорологи. - К утру 2 ноября может установиться снежный покров высотой до 5-7 сантиметров. После этого в регионе ожидается прекращение осадков и постепенное похолодание.

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