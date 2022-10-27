В семьях мобилизованных пермяков подрастает более 2,5 тысяч детей

Поддержка мобилизованных пермяков, их родных и близких является особо значимой для властей региона.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
27 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главой регионального минсоцразвития Павлом Фокиным. На совещании обсудили вопросы оказания адресной помощи мобилизованным жителям края и их семьям. Это направление работы находится на личном контроле губернатора, сообщили в правительстве края.
Дома у мобилизованных резервистов осталось более 2,5 тысяч детей и почти 400 пожилых родственников, из которых 49 инвалидов. Сегодня активно идет работа по выплатам семьям с детьми в размере 15 тысяч рублей. Собрано более 1 тысячи заявлений.
- Также специалисты собрали все заявления на выплаты от мобилизованных в Тюмени и Елани. Сейчас аналогичная работа ведется в Тоцком, - отметил министр.
- Поддержка мобилизованных земляков, их родных и близких является особо значимой. Необходимо каждое заявление отрабатывать адресно, совместно со всеми профильными министерствами, и ни в коем случае не допускать формализма. За каждым заявлением нужно видеть человека и его проблему, – подчеркнул глава Прикамья.
Сегодня в регионе составлен реестр семей мобилизованных граждан с контактами, также создаются их социальные паспорта. Специалистам минсоразвития предстоит решить более 1,7 тысяч вопросов, которые поступили от родных призванных резервистов.
- Более 480 семей обратились за решением бытовых вопросов – привезти дрова, доставить лекарства, помочь с уходом за пожилыми родителями, отремонтировать печь, электропроводку. Еще у 435 семей есть потребность в предоставлении кредитных каникул, 710 нуждаются в содействии с оформлением документов на меры соцподдержки. Ведется работа по консультированию по различным юридическим вопросам, также оказывается психологическая помощь, - уточнил Фокин.
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