У жителей трех районов Перми отключат холодную воду

Воду в домах пермяков начнут отключать уже завтра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отключения водоснабжения в квартирах пермяков начнутся в пятницу, 28 октября. Так, с 9.30 до 13.30 холодной воды из-за плановых работ не будет в Свердловском районе в домах по улице Ю. Смирнова, 9 и Комсомольский проспект, 71. Из-за аварийно-восстановительных работ на ул. Дружбы в домах №18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 30 воды не будет с 14 до 17 часов. Об этом сообщает Business-class со ссылкой на ресурсоснабжающую компанию.

Также с 9.30 на сутки без живительной влаги останутся жители микрорайона Вышка-2: на улицах 1-я Новгородская, 63; 2-я Новгородская, 56; 3-я Новгородская, 53; 4-я Новгородская, 48; 5-я Новгородская, 39; 6-я Новгородская, 26; Туркина, 79; Целинная, 96.

В субботу, 29 октября, с 9 до 18 часов воды не будет на Николая Островского, 66 и 68; с 9 до 19 часов на Мира, 3, 4, 5, 5а, 7а и Сивкова, 16.

Во вторник, 1 ноября, из-за плановых ремонтных работ воды не будет по адресам: Барнаульская, 10, 20, 7, 9, 9а; Вильямса 1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2а, 2б, 3а, 3б, 5, 7, 9; Карбышева, 47б; Писарева, 10аа.

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