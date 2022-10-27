За 9 месяцев пассажиропоток пермского аэропорта снизился на 10%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажиропоток пермского аэропорта за 9 месяцев 2022 года уменьшился на 10%. Всего с января по сентябрь обслужили 1,3 млн пассажиров. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, это на 10%, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 1,3 млн пассажиров 1,22 млн (-5,7%) совершали перелеты внутри страны и лишь 95 тысяч (-45,7%) — летали за границу. Только в сентябре пассажиропоток снизился на 3,9% по сравнению с прошлым годом и составил 195 тысяч человек.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анталья, Новосибирск и Минеральные Воды, а основными международными — Наманган и Душанбе (регулярные рейсы), а также Анталья (чартерные рейсы).

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