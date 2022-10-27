Почему предприниматели Пермского края выбирают расчетно-кассовое обслуживание от Сбера?

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Рассчетно-кассовое обслуживание или сокращенно РКО - базовая потребность любой организации, без которой невозможно законно вести деятельность и успешно развивать бизнес.

Получение от компаний денег за товары или услуги, а также оплата услуг поставщиков проходит в большинстве случаев через расчетный счет компании. В этом вопросе очень важно иметь надежного партнера, поэтому многие предприниматели Прикамья выбирают именно Сбербанк: здесь обслуживается почти сорок тысяч субъектов малого и микробизнеса..

Какие же преимущества получают клиенты Сбербанка при открытии расчетного счета?

- удобство - в банке широкая линейка РКО как для начинающих владельцев бизнеса, так и для уже крупных сформировавшихся компаний.

- выгодная цена - клиентам доступны пакеты услуг по сниженной цене, бесплатное ведение счета, если нет операций, приятные цены на продукты экосистемы и безлимитные внутрибанковские платежи.

- комфорт - все платежи проводятся в одном окне - в интернет-банке "СберБизнес" и мобильном приложении "СберБизнес Онлайн".

- доступность - у Сбера самая крупная сеть банкоматов и терминалов в России, а также отделений, обслуживающих юридических лиц. Кроме того, клиентам доступны услуги персонального менеджера, который помогает в обслуживании и подбирает продукты банка, нацеленные на развитие конкретной организации.

Важный момент - предприятия, которые активно пользуются расчетным счетом Сбера, получают автоматический доступ к возможностям льготного беззалогового финансирования. Открыть расчетный счет можно в филиалах Сбера на территории Перми и Пермского края или онлайн на сайте.