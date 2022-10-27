В День народного единства в пермских магазинах запретят продажу алкоголя

Фото: архив "КП"

В День народного единства, 4 ноября, в пермских магазинах не будут продавать алкогольные напитки. Как сообщает «Рифей-Пермь», ограничения вводятся в связи с постановлением правительства Пермского края «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)». Согласно документу, продажа спиртного в праздничный день не допускается. За нарушение требований грозит административный штраф: должностным лицам от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 300 тысяч.

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