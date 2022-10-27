В Перми на выходных без воды останутся жители десятка домов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В субботу и в выходные в Перми пройдут отключения холодного водоснабжения. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», причиной этого станут плановые ремонтные работы.
В пятницу, 28 октября, с 09:30 до 13:30 воды не будет по адресам:
С 14:00 до 17:00:
С 9:30 28 октября до 9:30 29 октября отключения ожидаются в домах по следующим адресам:
В субботу, 29 октября, с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:
Также в субботу, 29 октября, с 9:00 до 19:00 отключения пройдут по адресам:
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