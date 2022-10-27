Соцопрос: 82% молодежи довольны жизнью в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Среди пермской молодежи провели соцопрос об отношении к условиям жизни и самореализации в городе. Проректор ПГГПУ предоставил результате исследования мэру Перми Алексею Демкину, сообщили в администрации города.

Исследование проводилась среди людей 14-35 лет, проживающих в Перми не менее года. В опросе принимали учатие школьники, студенты, работающие по найму, домохозяйки, предприниматели, фрилансеры и безработные.

«Успешное развитие Перми во многом определяется тем, насколько молодёжь идентифицирует себя с родным городом, связывает с ним жизненные и профессиональные перспективы и может реализовать свои проекты», — пояснил глава Перми.

Соцопрос охватил 1280 человек. Так, 82,9% участников ответили, что им нравится Пермь как место жительства. Негативно настроенных респондентов оказалось значительно меньше — 14,6%. С точки зрения возможностей для самореализации выше всех оценили краевую столицу представители работающей молодёжи.

Кроме того, респонденты ответила вопрос: Как бы Вы оценили Пермь с точки зрения комфортности проживания в городе?». Большинство отметило насыщенность и разнообразие магазинов и торговых центров, а также они достаточное количество кафе и ресторанов. Многие сказали об уникальности истории, о качестве общественных пространств, насыщенности культурной жизни, удобности общественного транспорта и наличие спортивных площадок.

При этом молодежь отметила, что качественные общественные пространства нужны не только в центре города, но и во всех районах. Кроме того, опрошенные предложили внедрять в Перми новые и более современные интерактивные форматы досуга, а также увеличивать количество спортивных объектов в отдаленных микрорайонах.

Среди участников исследования 44,5% считают, что за последний год жизнь в Перми улучшилась, а 40,3% — предполагают, что она улучшится в ближайший год.

По итогам обсуждения был выдвинут ряд рекомендаций. В частности планируется разработать совместно с туроператорами новые туристические маршруты для молодежи внутри города, внедрить современные формы отдыха, развить экологические объединения и волонтерские движения, запустить программы наставничества для поддержки наиболее амбициозных и целеустремленных молодых пермяков.

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