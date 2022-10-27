За сутки в Пермском крае ковидом заразились 110 пенсионеров из группы риска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Пермского края опубликовал данные исследований на COVID-19. За минувшие сутки выявлено 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди зараженные 110 пожилых человека в возрасте от 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 443 350 человек. Кроме Перми большое количество заболевших в Нытвенском и Чайковском округах.

С начала пандемии в Прикамье от коварной инфекции скончались 9 046 человек.

Сегодня в Пермском крае в наличии 215 068 комплектов вакцин от COVID-19. В краевом минздраве отмечают, что стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета, а он достигается путем иммунизации жителей и своевременной ревакцинацией. Кроме того, это позволяет снизить у привитых риски тяжелого течения болезни.

Напомним, в столице Прикамья функционируют мобильные пункты вакцинации. Так, 27 и 28 октября один из них будет работать в ТЦ «Тургеневский» (г. Пермь, ул. Техническая, д. 13, 3 этаж). С 11 до 17 часов каждый желающий может вакцинироваться от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

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