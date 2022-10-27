В Перми определили лучшие работы исторической тематики среди учащихся города

Фото: Город Пермь - 300 лет в истории России

В сентябре 2022 года Пермская городская дума дала старт VII историческому Форуму «Город Пермь - 300 лет в истории России». В этом и следующем году в качестве главной темы выбрано грядущее 300-летие Перми.

Городская научно-практическая конференция учащихся «Мой город Пермь» входит в число центральных мероприятий исторического Форума, направленному на развитие широкого интереса к прошлому города, его людям и событиям, а также на привлечение молодежи к изучению истории, стимулирование научной работы.

Юбилейная V конференции учащихся «Мой город Пермь» состоялась на площадке Исторического парка «Россия – моя история». Ребята из пермских школ представили 47 докладов в пяти секциях.

Среди младших школьников лучшими признаны восемь участников конференции. В двух секциях работы представили учащиеся более старших классов. Здесь жюри выбрало девять лучших работ.

По словам председателя жюри, доцента кафедры государственного управления и истории ПНИПУ, Михаила Нечаева, участники творческого конкурса порадовали глубокими знаниями в истории Перми. Высокий уровень работ и подготовки школьников также отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

«Я рад, что пермские педагоги и их воспитанники школ активно включились в изучение нашего общего пермского прошлого. Наш исторический форум открыт для представителей всех поколений. Но особенно важно, чтобы историей интересовалась молодежь. Это укрепляет связь времен и поколений, помогает юношеству почувствовать себя частью большого городского сообщества. Надеюсь, что все, кто вынес на суд жюри свои работы в рамках нашей конференции, продолжат свою исследовательскую деятельность и сделают новые интересные открытия, связанные с нашим любимым городом», - при подведении итогов конкурса среди учащихся отметил Максим Спиридонов.

В рамках VII городского исторического форума «Город Пермь - 300 лет в истории России» в течение 2022-2023 годов планируется провести еще ряд научно-практических конференций, которые будут интересны для широкого круга лиц, а также возможность участия в них как профессиональных историков, так и энтузиастов, в том числе из других городов Пермского края и России.

Напомним, городской исторический форум в Перми проводится с 2015 года. В разные годы его темами были: 70-я и 75-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 230-летие Пермской городской Думы; промышленное развитие Перми; пермские медицина и образование, а также река Кама.

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