Фото: МЧС по ПЕрмскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 26 октября 2022 года, на территории Прикамья всего произошло 8 пожаров: 4 пожара – в Перми; по 1 пожару – в Чусовском, Березовском, Кунгурском и Пермском округах.

Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

На пожарах погибших нет, один человек получил травму.

Очаги загораний за сутки 26 октября: кирпичное здание - в Кировском районе Перми; неэксплуатируемое здание - в Ленинском районе Перми; строящийся частный жилой дом - в Пермском округе; гараж - в Дзержинском районе Перми; частные жилые дома - в Кунгурском и Березовском округах; мусор на открытой территории - в Индустриальном районе Перми; многоквартирный жилой дом – в Чусовском округе.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 26 октября 2022 года на территории региона 212 профилактических групп в составе 445 человек осуществили 2441 обход объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3720 человек, распространили 2876 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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