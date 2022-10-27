Банк «Открытие» упростил открытие депозитов для крупного бизнеса

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После заключения соглашения без посещения офиса банка клиентам будет доступна классическая линейка депозитов, а также депозиты по фиксированной или индивидуальной ставке. В соответствующем разделе интернет-банка можно просматривать заявки в режиме онлайн, контролировать статус их размещения и получать подтверждение об открытии.

«Мы традиционно предлагаем крупному бизнесу одни из самых привлекательных условий на рынке: широкую линейку с большим набором опций и выгодные ставки. Весь процесс размещения абсолютно прозрачен и удобен для наших клиентов, поэтому получать высокий доход от свободных средств стало проще», – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».