Врачи пермской больницы спасли пациентку с аневризмой головного мозга

Фото: Минздрав Пермского края

Врачи Городской клинической больницы №4 спасли 51-летнюю пациентку с гигантской аневризмой головного мозга. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

При первичном обследовании у женщины заподозрили опухоль. После КТ и МРТ удалось поставить точный диагноз — аневризма головного мозга. Как отметили в ведомстве, медики нечасто сталкиваются с аневризмой такого огромного размера.

Консилиум врачей принял решение о срочной операции. Женщину оперировали специалисты сразу трех отделений: сосудистые хирурги, нейрохирурги и рентгенохирурги. Восстановление проходило хорошо, без неврологических нарушений. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.

Отмечается, что аневризма — одна из самых грозных сосудистых патологий. Ее разрыв становится причиной кровоизлияния, способного привести к смерти либо к тяжелой инвалидности.

В прошлом году врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения пермской ГКБ №4 помогли 5 089 больным, из которых 2 442 — были прооперированы. Медики прогнозируют, что эти цифры в 2022 году не уменьшатся.

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