Мобилизация. Фото: архив "КП"

На своей странице во «ВКонтакте» первый заместитель министра краевого Министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов дал несколько советов гражданам, которые получили повестку по частичной мобилизации.

По словам Альберта Марданова, получившему повестку гражданину не стоит паниковать и необходимо прибыть в военкомат для сверки списков и предоставления документов, подтверждающих право на отсрочку.

Если призванный по частичной мобилизации или его родственники не согласны с решением районной призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, то есть возможность его обжаловать.

Чтобы обжаловать решение надо написать обращение на имя председателя призывной комиссии Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, Д.Н. Махонина - губернатора Пермского края.

К своему обращению гражданин должен приложить пакет документов в зависимости от имеющихся оснований для отсрочки:

- паспортные данные мобилизованного;

- документы на детей (свидетельства о рождении на трех и более детей, либо об опекунстве);

- медицинские справки;

- справки об инвалидности;

- выписки из амбулаторной карты (если заболевание было недавно) и прочие документы.

Обращение и пакет документов необходимо предоставить по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.

Все поступившие обращения будут рассматриваться на заседании призывной комиссии Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе.

Вынесенное решение направляется в призывную комиссию муниципального района для принятия к исполнению по предоставлению гражданину отсрочки.

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