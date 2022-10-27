В Прикамье ведутся поиски 16-летнего подростка

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»

В Пермском крае пропал 16-летний Елисей Фархутдинов. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».

Подросток вышел из дома в городе Добрянка по улице Лизы Чайкиной 25 октября в 09:00. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза светло-карие. Был одет в красную удлиненную куртку, черные брюки и черные кроссовки с красными вставками.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем подростке, просят звонить по телефонам 102 или 8-922-345-67-02.

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