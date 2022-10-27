В ходе спецоперации погиб пулеметчик из Пермского края

Фото: администрация Чердынского городского округа

Во время специальной операции на Украине погиб пулеметчик, младший сержант Иван Галинов из Пермского края. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа.

«Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма! Глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в спецоперации погиб пермский хирург Сергей Башкирцев, ушедший на фронт добровольцем.

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Телефон: 8-965-571-46-65