В Пермском крае прошло второе заседание оперштаба по безопасности

Фото: Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание оперативного штаба. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Это было второе заседание с участием силовых ведомств после введения неделю назад в регионе режима базовой готовности в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Краевым властям поручено усилить охрану объектов инфраструктуры, в частности транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

«Сегодня заслушали доклады ответственных ведомств и более подробно рассмотрели те меры, которые принимаем для обеспечения безопасности жителей и ключевых объектов инфраструктуры. Все понимают, что собираются не для «галочки», а для усиления безопасности всего региона», — отметил глава региона.

При оперштабе начнет действовать рабочая группа. Ежедневно она будет обмениваться информацией, прорабатывать и готовить необходимые решения. В состав группы войдут представители всех ключевых профильных ведомств.

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