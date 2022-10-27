В шахте «Уралкалия» после ЧП пропал один рабочий

Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Березниковском калийном производственном рудоуправлении ПАО «Уралкалий» 26 октября в 21:43 произошло ЧП. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе предприятия.
При проходке дренажного штрека комбайн «Урал-10» вышел на блоковый рассолоотводящий штрек 1 юго-западной панели (5 восточный блок). В пройденную выработку началось поступление рассола. Машинист горных выемочных машин 6 разряда из выработки не вышел.
Сейчас организованы поисковые работы, выясняются обстоятельства произошедшего. Производственные объекты при этом продолжают работать в обычном режиме.
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