В шахте «Уралкалия» после ЧП пропал один рабочий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Березниковском калийном производственном рудоуправлении ПАО «Уралкалий» 26 октября в 21:43 произошло ЧП. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе предприятия.

При проходке дренажного штрека комбайн «Урал-10» вышел на блоковый рассолоотводящий штрек 1 юго-западной панели (5 восточный блок). В пройденную выработку началось поступление рассола. Машинист горных выемочных машин 6 разряда из выработки не вышел.

Сейчас организованы поисковые работы, выясняются обстоятельства произошедшего. Производственные объекты при этом продолжают работать в обычном режиме.

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