В матче чемпионата ВХЛ «Омские Крылья» разгромили пермский «Молот»

Фото: ХК «Омские Крылья»

Полным фиаско завершился матч в Омске для «Молота». В первом периоде в ворота пермской команды влетело четыре безответные шайбы.

Хозяева льда довели счет до разгромного во втором отрезке встречи. В итоге они одержали победу – 6:1 (4:0, 2:0, 0:1). В составах команд отличились: «Омские Крылья» - Угольников, Мартынов, Угольников (в большинстве), Джиошвили (в большинстве), Муханов (в большинстве), Джиошвили; «Молот» - Кирьянов.

Следующий матч «Молот» проведет 31 октября в Перми против московской «Звезды» (0+). Пермяки после 18-и сыгранных матчей занимают 21-е место. До выхода из затянувшегося кризиса пока очень далеко.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru