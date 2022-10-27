Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 27 октября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Мотовилихинском районе:
- ул. Уинской на перекрестке с ул. Грибоедова
- ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской
- ул. Огородникова от Ленинградской до ул. Московской
- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
- ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира
- на ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов
- на перекрестке ул. Промышленной и ул. Леонова
- на ул. Якутской перед въездом на кольцо Соснового бора
- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской
- на съезде с ул. Столбовой к ш. Космонавтов
- на ул. Энгельса перед ДКЖ в сторону ул. Малкова
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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