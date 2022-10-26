27 октября в Перми откроется еще один мобильный пункт вакцинации

Мобильный пункт вакцинации будет работать 27 и 28 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 октября в ТЦ «Тургеневский» (г. Пермь, ул. Техническая, д. 13, 3 этаж) откроется мобильный пункт вакцинации. Как сообщили в краевом минздраве, он будет работать 27 и 28 октября с 11 до 17 часов. В наличии у медиков вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.

Уточним, сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией каждый пройдет врачебный осмотр. Также напомним, что при обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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