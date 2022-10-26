Историческая драма «Сердце Пармы» стала самой кассовой кинолентой 2022 года

Князь Михаил - актер Александр Кузнецов. Фото: кадр из фильма

Сразу две кинокартины, снятые в Пермском крае, возглавляют топ российского кинопроката. По итогам минувшей недели лидерами в рейтинге самых кассовых фильмов стали «Сердце Пармы» (16+) и «Иван Семёнов. Школьный переполох» (6+). Они разместились соответственно на первом и втором местах, сообщает паблик «Пермская кинокомиссия».

Историческая драма режиссера Антона Мегердичева «Сердце Пармы» вышла в прокат 6 октября. Менее, чем за месяц кинокартину посмотрели 1,5 млн зрителей, а кассовые сборы составили 460 млн рублей. Только за 22 и 23 октября фильм заработал 99,8 млн рублей, что и позволило ему стать самым успешным отечественным проектом 2022 года.

Фильм Антона Богданова «Иван Семёнов. Школьный переполох» показывают в кинотеатрах с 13 октября. Со дня премьеры картина заработала 73 млн рублей.

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