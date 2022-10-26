Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин второй раз за месяц изменил состав призывной комиссии по мобилизации

Фото: permkrai.ru

Состав краевой призывной комиссии изменился второй раз за месяц. В этот раз он, согласно указу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина от 24 октября 2022 года, был дополнен новыми членами. Так, в ее состав включили министров, ответственных за проведение мобилизационных мероприятий, - главу минпромторга Алексея Чибисова и главу минздрава Анастасию Крутень, а также первого заместителя министра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова и замминистра территориальной безопасности, начальника управления государственной противопожарной службы Александра Иванова.

Уточним, указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Пермского края.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru