Жителя Пермского края осудили на 17 лет за убийство железнодорожника на новогоднем корпоративе

Умерший мужчина. Фото из личного архива семьи.

Напомним, в конце декабря 2021 года в Губахе сотрудники железнодорожного цеха отмечали в местном кафе «Гранат» корпоратив. Работники веселились, провожая старый год. Одновременно в кафе сидели еще несколько компаний. В 23.15 на крыльце заведения между 33-летним железнодорожником Егором и неизвестным мужчиной произошла ссора.

Незнакомец ударил соперника по лицу. И когда тот упал, потеряв сознание, еще долго пинал его по голове. С тяжелейшими травмами Егора привезли в больницу. Девять дней он провел в коме в отделении реанимации Городской клинической больницы №4. Местные жители поддерживали родных Егора и самого мужчину в социальных сетях, надеясь на лучшее. Но, к несчастью, утром 3 января он умер.

Подозреваемого силовики задержали в тот же вечер. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчину отправили в изолятор.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел доказательства - проведено шесть различных судебных экспертиз, допрошено более 25 свидетелей, осмотрены места происшествия и записи камер видеонаблюдения - признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Губахи. Мужчину признали виновным в совершении преступления (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Следствием и судом установлено, что вечером 24 декабря 2021 года осужденный находился в кафе, где употреблял алкогольные напитки.

- Используя малозначительный повод, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений, он нанес многочисленные удары кулаком и ногой, обутой в кроссовок, по голове 33-летнего потерпевшего, - сообщили в Следственном комитете.

Драчуна приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

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