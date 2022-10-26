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Общество26 октября 2022 15:01

Жителя Пермского края осудили на 17 лет за убийство железнодорожника на новогоднем корпоративе

Драка мужчин закончилась комой одного из них
Екатерина Яганова
Умерший мужчина. Фото из личного архива семьи.

Умерший мужчина. Фото из личного архива семьи.

Напомним, в конце декабря 2021 года в Губахе сотрудники железнодорожного цеха отмечали в местном кафе «Гранат» корпоратив. Работники веселились, провожая старый год. Одновременно в кафе сидели еще несколько компаний. В 23.15 на крыльце заведения между 33-летним железнодорожником Егором и неизвестным мужчиной произошла ссора.

Незнакомец ударил соперника по лицу. И когда тот упал, потеряв сознание, еще долго пинал его по голове. С тяжелейшими травмами Егора привезли в больницу. Девять дней он провел в коме в отделении реанимации Городской клинической больницы №4. Местные жители поддерживали родных Егора и самого мужчину в социальных сетях, надеясь на лучшее. Но, к несчастью, утром 3 января он умер.

Подозреваемого силовики задержали в тот же вечер. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчину отправили в изолятор.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел доказательства - проведено шесть различных судебных экспертиз, допрошено более 25 свидетелей, осмотрены места происшествия и записи камер видеонаблюдения - признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Губахи. Мужчину признали виновным в совершении преступления (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Следствием и судом установлено, что вечером 24 декабря 2021 года осужденный находился в кафе, где употреблял алкогольные напитки.

- Используя малозначительный повод, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений, он нанес многочисленные удары кулаком и ногой, обутой в кроссовок, по голове 33-летнего потерпевшего, - сообщили в Следственном комитете.

Драчуна приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

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