На строительство спортивного манежа и лыжероллерной трассы Пермскому краю выделят 83 миллиона

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Одобрено две заявки Пермского края, участвующих в проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Напомним, данный проект направлен на поддержку частных инициатив по развитию спортивной инфраструктуры России.

- Получим из федерального бюджета 83 миллиона рублей на строительство крытого спортивного манежа и лыжероллерной трассы, - написал в своем ТГ-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Спортивный манеж «Звезда-2» возведут в Перми на улице Аркадия Гайдара, 13 б. Планируется, что здесь будет общий зал для гандбола, мини-футбола и волейбола с трибунами на 250 мест, а также отдельный тренажерный зал. Проект будет воплощать в жизнь частный инвестор.

- Современная лыжероллерная трасса появится в Шиловском лесу, это Култаевское сельское поселение, 14 км от Перми, – уточнил глава региона. Там уже построено здание лыжной базы, стоянка для автомобилей, вакс-кабины для обслуживания инвентаря, закуплено оборудование.

Трасса длиной 3 км будет отвечать всем требованиям в подготовке спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону.

- В итоге получим полноценную тренировочную базу для спортсменов, - отметил Махонин, а потом добавил: - Это не первые деньги, которые получаем из федерального бюджета по проекту «Бизнес-спринт». До 2024 года предусмотрено финансирование трех умных спортивных площадок и крытый модульный спортивный зал.

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