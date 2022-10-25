Банк «Открытие»: клиенты в два раза увеличили онлайн-расходы на туристические путевки

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Банк «Открытие» проанализировал траты клиентов в мобильном приложении и интернет-банке, на которые приходится 99% всех дистанционных платежей и переводов. В третьем квартале текущего года количество онлайн-операций увеличилось почти в полтора раза, а их объем более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Больше всего – почти вдвое – выросли траты клиентов банка на туристические путевки, на втором месте обязательные платежи (коммунальные услуги, штрафы и налоги), на третьем – оплата страховок.

«Все больше клиентов предпочитают оплачивать онлайн крупные покупки, например, туристические путевки. Этот сегмент продемонстрировал самый существенный рост год к году. Увеличение количества купленных туров в третьем квартале 2022 года к аналогичному периоду 2021-го прежде всего объясняется популярностью программы туристического кешбэка по картам «Мир» для путешествий по России и полным снятием действовавших год назад ковид-ограничений для туристов в популярных у россиян местах летнего отдыха, таких как Турция. Рост среднего чека, в первую очередь, связан с подорожанием стоимости путевок», — отметил Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежи и переводы трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

На втором месте по приросту оплаты в дистанционных каналах коммунальные платежи: на 40% по количеству и на 30% по объему. Средний чек при этом вырос незначительно – на 1,2%. Замыкает топ-3 оплата услуг страхования жизни, здоровья и имущества. В объеме она увеличилась на четверть, по количеству – почти на 10%, по среднему чеку – на 17%. Клиенты банка «Открытие» оплачивают все услуги в ДБО без комиссии.