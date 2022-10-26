Как оплатить покупки телефоном по QR-коду со SberPay в магазинах Пермского края

Жители Пермского края активно пользовались сервисом бесконтактной оплаты товаров в магазинах с помощью мобильного телефона. После ухода с российского рынка популярных платежных сервисов, клиенты банка стали обращаться в Сбер с вопросом «возможно ли сейчас совершать покупки, имея при себе только телефон?» Многие отвыкли брать с собой карту, предпочитая прогуливаться налегке. Альтернатива действительно есть – с бесплатным сервисом SberPayQR оплачивать товары телефоном можно с помощью QR-кода.

Для пользователей эта услуга представляет выгоду в плане безналичного расчета в любой точке, независимо от наличия в ней терминалов. Уже сегодня сервис SberPayQR позволяет расплачиваться телефоном в более чем в7000торговых точек Перми и Пермского края, и эта цифра постоянно увеличивается. Сервис позволяет выбрать для оплаты как дебетовую, так и кредитную карты, или списать деньги с накопительного счёта, чтобы не тратить время на перевод денег со счёта на карту. Также при оплате с помощью QR-кода вам будут начислены бонусы «СберСпасибо» даже при покупках в местах, где нет обычного POS-терминала.

Оффлайн-оплата по QR-коду с помощью SberPay доступна в магазинах, где есть зеленая наклейка «Плати QR» или наклейка «Плати как удобно». Она обычно расположена на входной двери или рядом с кассой. Если вы не видите такую наклейку, уточните у продавца, можно ли оплатить покупки QR-кодом Сбербанка.

Если оплата по QR-коду от Сбера доступна, следуйте по шагам одного из следующих вариантов.

Вариант 1: Сканируем QR-код продавца

Такой QR-код будет находиться на кассе, на телефоне кассира или на экране терминала эквайринга.

Как оплатить:

Вариант 2: Показываем свой QR-код

Уже сегодня во многих магазинах и других заведениях настроен сервис с возможностью отсканировать ваш собственный QR-код из приложения СберБанк Онлайн.

Как оплатить:

Полезный совет: QR-код можно создать заранее, чтобы делать покупки без интернета.Для этого необходимо в приложении СберБанк Онлайн в поисковой строке ввести «QR» и выбрать пункт «Оплата QR-кодом», далее во вкладке «Оплатить» флажком отметить «Офлайн QR-код» и указать максимальную сумму с одной покупки – от 1 000 до 10 000 рублей.

Как оплатить:

Теперь QR-код всегда под рукой в приложении СберБанк Онлайн и доступен даже без интернета.