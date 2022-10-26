Как правильно управлять своим дополнительным доходом: рассказывают специалисты Сбера

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Сегодня многие пермяки имеют дополнительные доходы от разных видов деятельности, например от сдачи квартиры в аренду, подработки в службе такси, продажи овощей и фруктов со своего садового участка, выполнения разных подсобных работ в свободное время или от монетизации своего хобби. Сегодня мы расскажем подробнее, как правильно управлять своим дополнительным доходом с помощью вкладов и счетов.

Чтобы организовать порядок в своих финансах и надежнее сберечь дополнительный доход, откройте для него отдельный счет в СберБанке. Для этой задачи больше всего подходит Накопительный счет. Он открывается бессрочно и не имеет комиссии за обслуживание. Кроме того, деньги на счете хранить безопаснее, чем дома в виде налички: даже если вы потеряете карту, у вас сохранится свободный доступ к деньгам на счёте и средства будут в безопасности.

Если у вас уже есть постоянные клиенты, вы можете открыть для них счета в Сбере. Каждому счету можно дать свое название, в итоге вы не будете путать счета и в интернет-банке сразу же увидите, сколько денег перечислил каждый клиент.

Когда вы получаете дополнительный доход на банковскую карту, то вам скорее всего придется платить за ее обслуживание. Если же вы получаете платежи на счет, обслуживание останется бесплатным, даже если поступлений на счет не было.

У Сберегательный счет не закончится срок действия, и он внезапно не закроется, даже если вы про него забудете. Указывая реквизиты счёта, можете быть спокойны — они не устареют, и вы получите деньги.

Бывает, что в подработке участвует сразу несколько человек. В таких случаях можно использовать совместный доступ к счёту, эта опция дает возможность всем участникам независимо друг от друга пополнять счёт онлайн и следить за накоплениями. Такая опция есть у Сберегательного счёта, активировать её можно в мобильном приложении банка.

Когда все деньги лежат на банковской карте, то бывает сложно удержаться и не потратить лишнее. В таком случае лучше открыть вклад, накопить нужную сумму будет легче за счет процентов, который будут начислены.