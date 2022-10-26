На шоу «Залетай в тренды» пермяк Филипп Войс поразил Эльдара Джарахова

Фото: FILIPP VOICE/ВКонтакте

Пермяк Филипп Нижегородов, известный под творческим псевдонимом Filipp Voice, сразил Джарахова наповал.

- Офигенный голос, мне понравилось, как это звучит. Я топлю за что-то необычное: это звучит необычно. Интересно посмотреть, что будет дальше, - отреагировал на выступление Филиппа Эльдар.

Напомним, пермяк борется за победу в вокальном шоу «Залетай в тренды». На кону – съемка клипа на собственный трек со звездой. В жюри кроме Джарахова Мари Краймбрери и Mia Boyka. По правилам конкурса участники должны зацепить судей треком собственного сочинения за 30 секунд – либо вылетают из проекта. Песня Филиппа «Love it» звезд зацепила.

Уточним, эфиры проекта транслируются каждую пятницу в группе проекта ВКонтакте.

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