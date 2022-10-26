В Перми стартовал региональный сбор поддержки военнослужащих проекта «Все для Победы»

Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

В Пермском крае открылся региональный сбор поддержки военнослужащих проекта «Все для Победы». Каждый может перечислить деньги, которые будут использованы для помощи военным, мобилизованным и добровольцам из нашего региона, отсканировав QR-код на фото.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, перечисленные средства направят на покупку и доставку необходимых бойцам бронежилетов и касок, спальных мешков и медикаментов, а также тепловизоров и квадрокоптеров, питания и другого.

Деньги можно перечислить, сканировав куар-код.

Если при оплате не определяется назначение платежа, то следует набирать вручную слово SBOR.59 либо перечислить по реквизитам.

Уточним, что параллельно идет сбор вещей в Пермском региональном исполкоме «Народного фронта». Подробности можно узнать на портале проекта и по телефону: 8 (342) 206-58-13.

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