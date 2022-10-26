Прямые рейсы из Перми в Египет возобновятся с 14 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 14 ноября возобновляются прямые перелеты из Перми в Египет. Улететь можно будет в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Продажу пакетных туров открыл Pegas Touristik. Информация об этом размещена на сайте туроператора. Путешествие рассчитано на 9 ночей. Включены перелет, групповой трансфер, отель, медицинская страховка и питание по выбранной программе.

Стоимость путевки варьируется от 61 до 89 тысяч рублей. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines.

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