В Прикамье работник салона сотовой связи продавал детективу сведения об абонентах

Работник салона сотовой связи продавал данные о звонках абонентов за энную сумму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Суксунского района работал в салоне сотовой связи одной крупной российской компании. И, по всей видимости, летняя жара в прошлом году настолько разморила его, что он совсем потерял бдительность.

- Мужчина предоставил незнакомцу, который представился частным детективом, информацию о телефонных соединениях 14 абонентов, - сообщили в УФСБ России по Пермскому краю. – За предоставленные данные он получал денежное вознаграждение.

18 октября Суксунский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, возбужденного следственным отделом Управления, признал бывшего работника салона связи виновным в совершении преступления (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения). Мужчине предстоит провести за решеткой один год. Приговор в законную силу не вступил.

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