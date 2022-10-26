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Общество26 октября 2022 11:09

В Перми ищут добровольцев для испытания китайской вакцины от ковида

Участникам предлагают денежную компенсацию
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одно из медучреждений Перми предлагает желающим принять участие в испытании китайской вакцины от коронавируса ReCOV. Оно начнется в ноябре этого года.

В качестве добровольцев приглашают мужчин и женщин старше 18 лет, не имеющих антител к SARS-CoV-2. Участникам испытания предусмотрена денежная компенсация 45 тысяч рублей за вычетом налогов.

Всего в 13 городах России в таком исследовании примут участие 2,5 тысячи человек. Завершится оно в августе 2023 года.

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