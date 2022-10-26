Один из потерпевших по делу о стрельбе в пермском университете стал обвиняемым

Александр Калинин уже не в первый раз игнорирует явку на судебное заседание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прошлом году Александр Калинин учился на юрфаке в ПГНИУ. В тот роковой день он пришел в восьмой корпус университета, где увидел бегущих в страхе студентов, а потом услышал хлопок, похожий на выстрел. Юноша забежал в ближайшую, 202-ю, аудиторию, из окон которой в том числе пытались спастись учащиеся – они просто выпрыгивали на улицу. Калинин последовал их примеру. А после добежал до восточного КПП, откуда на такси уехал домой. Как выяснилось позднее, во время приземления студент травмировал стопу.

Как сообщает «АиФ-Прикамье», 26 октября на очередном заседании по делу стрелявшего в ПГНИУ Бекмансурова стало известно, что Калинин теперь проходит в качестве обвиняемого за мошенничество.

- Обстоятельства дела Калинина связаны с обстоятельствами дела устроившего стрельбу в Пермском университете, - пояснил гособвинитель. – В настоящее время возникли новые обстоятельства, которые требуют непосредственного допроса потерпевшего.

Александр Калинин должен был сегодня присутствовать на заседании, но не явился, хотя повестку получил лично в руки. Согласно заявлению прокурора, юношу привлекли к ответственности за мошенничество. Тот виновным себя признал и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Также Калинина признали уклоняющимся от явки в суд, поэтому на очередное заседание, которое состоится 27 октября в 11 часов, его приведут в принудительном порядке.

Уточним, студент уже не в первый раз игнорирует явку в суд – его также не было на заседании, которое состоялось 20 сентября.

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