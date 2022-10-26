Жителей прикамского поселка предупреждают о двух медведях, которые ходят вблизи садовых участков

Фото: Подслушано Очёр

В соцсетях жителей и гостей микрорайона Одуй, что в поселке Павловский Очерского района предупреждают о двух медведях, которые ходят вблизи частных домов.

В сады прилегающие к лесному массиву повадились ходить два медведя, едят ягоды, яблоки, терновник. Следы замечены по "освещенке" и по тропинке к "сочному" ключику. Ходят они туда почти ежедневно. В охотобщество уже сообщили, будут приниматься меры, - написал автор поста.

Фото: Подслушано Очёр

Также автор записи обратился с просьбой к жителям, не ходить ранним утром и поздним вечером в лес и прилегающие к нему дачные участки.

Напомним, в начале июля в Горнозаводском районе грибника насмерть задрал медведь. Сперва родные убитого мужчины думали, что он заблудился, но когда спустя неделю нашли его истерзанное тело, стало ясно, что грибник стал жертвой хищника.

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