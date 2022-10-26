Для противогололедной обработки этой ночью в Перми использовали 150 тонн реагентов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в ночь с 25 на 26 октября наблюдались перепады температуры с плюсовой на минусовую. Чтобы не допустить образование наледи, была проведена обработка дорог реагентами, сообщили в горадминистрации.

На улицах работали 52 единицы техники. Для обработки использовали 150 тонн противогололедных материалов, в том числе 20 тонн современного реагента «Бионорд». Особое внимание уделялось спускам, подъемам, сложным участкам дорог и тротуарам.

Во всех районах Перми заранее закупили реагенты. Глава Перми Алексей Демкин поручил главам районов лично съездить на базы, проверить готовность подрядных организаций и обеспечить ежедневный контроль за их работой.

Для борьбы с гололедом и наледью в центральном планировочном районе используют «Бионорд». Также на улицах города применяются «Галит», пескосоляная смесь, песок и гранитная крошка.

Жители Перми, заметив некачественное выполнение уборки улично-дорожной сети, могут обращаться могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе». Для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости на дорогах.

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