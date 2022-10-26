Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило 25 октября 2022 года в 03:08. Пожар охватил частный жилой дом в селе Елпачиха Бардымского муниципального округа.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено, что из-под крыши дома идет густой дым и видно пламя. Площадь пожара составила 48 квадратных метров квадратных. В тушении принимали участие 13 человек личного состава и 4 единицы техники пожарно-спасательных подразделений», - сообщили в МЧС по Пермскому краю.

Очаг загорания обнаружил глава семьи. Он разбудил супругу, детей четырех и шести лет. Все выбежали на улицу, никто не пострадал. Накануне возникновения пожара, со слов хозяина, топилась печь. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печного оборудования. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 25 октября 2022 года, на территории Прикамья всего произошло 4 пожара: 3 пожара - на территории Перми, 1 пожар - на территории Бардымского округа.

Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Погибших нет, есть один травмированный.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 25 октября 2022 года на территории региона 154 профилактической группой в составе 312 человек осуществлено 1140 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1762 человека, распространено 1287 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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