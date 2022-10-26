Пермяки в быту стали чаще полагаться на цифровых помощников

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С начала года в Прикамье почти на 35 процентов увеличилось количество умных устройств, которыми ежедневно пользуются жители региона.

По данным МегаФона, наиболее востребованы в Пермском крае системы и модули для охраны дома, сигнализации в машине, выключателях, розетках, котлах отопления, а также на шлагбаумах или воротах. Пермяки активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды – их ежемесячно на терминалы поступает свыше 120 тысяч. Этого хватит, чтобы три раза скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».

- Пермяки стремятся повысить уровень комфорта в квартирах и на дачах, используют цифровые возможности для обеспечения безопасности жилья и транспорта, а также оптимизируют энергопотребление. Тренд на использование умных устройств в быту набирает популярность в крупных городах Прикамья – Перми и Березниках, а также в частных домах и дачных поселках, – комментирует Павел Фомин, директор МегаФона в Пермском крае.

Наличие стабильной связи является важным условием работы умных систем в регионе – там где нет Wi-Fi, работу передающих модулей обеспечивает мобильная сеть. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено, в том числе, и на обеспечение бесперебойного фунционирования тысяч устройств для улучшения качества жизни абонентов. С начала лета оператор запустил 4G-покрытие еще для 35 тысяч жителей в 5 районах края и готовится запустить сеть еще в 13 в небольших селах и деревнях Прикамья.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройств учета, особенно электроэнергии. Для этого в Пермском крае развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По данным продаж в розничной сети МегаФона, в этом году в сегменте бытовых девайсов пермяки чаще всего покупали умные лампы (41%), розетки (29%), а также интеллектуальные электрочайники (18%). По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.