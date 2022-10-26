Запрет на полеты из Перми в аэропорты юга России продлен до 3 ноября

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга России продлен до 3 ноября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения на полеты были введены еще 24 февраля. Их уже не раз продлевали. При этом сохраняется возможность попасть в нужные города по альтернативным маршрутам — самолетом до Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, а далее на поезде, автобусе или автомобиле.

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