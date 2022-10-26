В пермском ТРК «СемьЯ» стало меньше закрытых магазинов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С весны этого года в ТРК «СемьЯ» более чем в два раза сократилось количество закрытых магазинов. Об этом сообщает «Текст».

Как пояснили в администрации торгового центра, весной работать перестали 15 магазинов иностранных брендов, а это 8% от общего числа. К середине осени часть из них вновь открыли или заменили новыми арендаторами. Так, на сегодняшний день не работают 6 отделов, то есть 3% от общего числа.

К середине следующего года в ТРК «СемьЯ» намерены решить ситуацию с оставшимися неработающими магазинами — их либо откроют, либо заменят на другие.

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