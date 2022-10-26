В Перми при пожаре на заводе пострадал человек

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 25 октября произошел пожар на «Химзаводе фторсолей», расположенном в Закамске по улице Ласьвинской. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В тушении принимали участие 37 человек личного состава и 14 единиц техники. Выяснилось, что горел второй этаж административного здания предприятия. Площадь возгорания составила составила 50 квадратных метров.

Известно, что есть пострадавший. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, в соцсетях жители рассказывали не только о горении, но и о вызванном им сильном химическим запахе.

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