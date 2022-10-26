Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 26 октября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Мотовилихинском районе:
- ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской
- ул. Соликамской от ТЦ «Строительный двор» до ул. 1-й Бойной
- ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской
- ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской
- спуске с ул. Соликамской к пл. Восстания
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на кольце в районе ст. Молодежная и съезде к ул. Соликамской
- ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской
- ул. Героев Хасана а районе ТЦ «Шоколад» в сторону развязки у «Велты»
- на ул. Чкалова при развороте к ул. Героев Хасана
- ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
- ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира
- перекрестке ул. Промышленной и ул. Леонова
- на ул. Столбовой от заправки «ЛУКОЙЛ» до ш. Космонавтов
- на развязке от ул. Вольской к ул. Светлогорской
- от поворота на ул. Якутской к кольцу Соснового бора
- на ул. Энгельса в районе ДКЖ
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
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