Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 26 октября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках дорог в Мотовилихинском районе:

- ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской до ул. Соликамской

- ул. Соликамской от ТЦ «Строительный двор» до ул. 1-й Бойной

- ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской

- ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской

- спуске с ул. Соликамской к пл. Восстания

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на кольце в районе ст. Молодежная и съезде к ул. Соликамской

- ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской

- ул. Героев Хасана а районе ТЦ «Шоколад» в сторону развязки у «Велты»

- на ул. Чкалова при развороте к ул. Героев Хасана

- ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- перекрестке ул. Промышленной и ул. Леонова

- на ул. Столбовой от заправки «ЛУКОЙЛ» до ш. Космонавтов

- на развязке от ул. Вольской к ул. Светлогорской

- от поворота на ул. Якутской к кольцу Соснового бора

- на ул. Энгельса в районе ДКЖ

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

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